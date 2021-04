« Salvator Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci », mardi 13 avril sur France 5

A découvrir mardi 13 avril à 20:50 sur France 5 dans “Le monde en face”, le document « Salvator Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci » réalisé par Antoine Vitkine.

Fable moderne sur la mondialisation, le film Salvator Mundi d’Antoine Vitkine se penche sur les secrets peu avouables du monde de l'art et explore l'influence d'un tableau sur des intérêts personnels aussi bien que géopolitiques. Il démêle les liens entre une maison de vente aux enchères new-yorkaise, un expert réputé de Vinci, un intermédiaire suisse opportuniste, un joueur de poker, un oligarque russe, le musée du Louvre, un Président français et un chef d’Etat du Golfe. Il pose, une à une, les pièces d’un incroyable puzzle et interroge, au travers le parcours de ce tableau, notre monde, son rapport à l’argent, au pouvoir et à la vérité.

Après avoir mystérieusement réapparu, acquis un millier de dollars par un marchand américain, le Salvator Mundi a été vendu chez Christie's pour un montant record de 450 millions de dollars, en 2017. Attribué à Léonard de Vinci après sa découverte, ce qui est devenu l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue déchaîne les passions tout en révélant les excès de notre temps.

Mais est-il vraiment l'œuvre du génie italien ou l'une des plus grandes manipulations de l'histoire de l'art ? Et pourquoi le Salvator Mundi a-t-il disparu ?

Ce documentaire raconte cette incroyable histoire, véritable thriller, faisant témoigner tous ses protagonistes. Pour la première fois, à l’échelle mondiale, il révèle le dernier secret du Salvator Mundi et le fin mot d’une extraordinaire saga.

Note d’intention d'Antoine Vitkine

Ce documentaire est le fruit de deux ans d’enquête, à New York, Paris, Monaco, Londres, en Arabie Saoudite, dans le Golfe et à Genève...

Tous les protagonistes de cette affaire se sont livrés, parfois de façon surprenante, composant une galerie de portraits hors du commun. Car leur psychologie est un des éléments centraux de ce puzzle...

Au fil de l’enquête, de nouveaux témoins sont apparus, répondant, finalement, aux questions que se posent, jusqu’à présent, le monde de l’art et les médias : qui est le mystérieux acheteur du Salvator Mundi et, surtout, pourquoi l’a-t-il acheté ? Pourquoi le tableau n’a-t-il pas été exposé au Louvre, en novembre 2019 ? Pourquoi le Salvator Mundi a-t-il aujourd’hui disparu ?

Ce documentaire est autant une investigation au long cours que la plongée impressionniste, cinématographique et édifiante au cœur d’un monde, celui des ultra-riches, des ports francs, des grandes maisons de vente où tout est bon pour s’enrichir ou dissimuler des fortunes. À travers cette saga, ce film parle d’une mondialisation où tout est à vendre et d’arrangement avec la vérité.

L’un des meilleurs batteurs de jazz français participe à la musique originale de ce film.

Intervenants :

Robert Simon : Marchand d’art, Découvreur du Salvator Mundi

Luke Syson : Conservateur à la National Gallery

Martin Kemp : Historien de l’art à Oxford, Principal expert de la National Gallery et Christie’s

Matthew Landrus : Historien de l’art à Oxford, Contradicteur de Martin Kemp

Scott Reyburn : Journaliste au New York Times,

Warren Adelson : Marchand d’art, vendeur du Salvator Mundi

Nicolas Joly : Ancien vice-président de Sotheby’s France

Yves Bouvier : Marchand d’art, conseiller de Dmitri Rybolovlev

Hervé Témime : Avocat de Dmitri Rybolovlev

Anne Lamunière : Ancienne responsable de Christie’s Genève

Chris Dercon : Président de la RMN - Grand Palais

Princesse Alia Al Senussi : Conseillère du Prince Bader Ministère de la Culture saoudien

« Pierre » : Haut fonctionnaire au ministère de la Culture

« Jacques » : Haut fonctionnaire du gouvernement.

Après la diffusion du documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat.