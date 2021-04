« Notre-dame de Paris » : document inédit de Gédéon et Jules Naudet mardi 13 avril sur TMC (vidéo)

Après le doc evenement sur le 11 septembre puis la série sur les attentats de paris, nouvelle production originale des frères Naudet à découvrir mardi 13 avril à 21:15 sur TMC : « Notre-dame de Paris ».

Avril 2019 : un incendie dévastateur détruit l'emblématique et bien-aimée cathédrale Notre-Dame de Paris. Retour sur cette nuit fatidique et sur les personnes qui ont héroïquement sauvé l'église.

Le 15 avril 2019 à 18h20, une alarme incendie retentit dans la majestueuse cathédrale Notre-Dame, située sur l'île de la Cité, au cœur de Paris. Un agent de sécurité, en poste depuis seulement trois jours, traverse l'église à la recherche du feu, mais se trompe d'endroit et ne trouve rien. Le directeur artistique de l'église accompagne le gardien jusqu'au grenier principal. A leur arrivée, ils découvrent le feu, désormais incontrôlable. Ils se précipitent pour appeler les pompiers, mais 35 minutes se sont déjà écoulées depuis la première alarme.

Des touristes et des habitants du quartier qui assistaient à la messe aux responsables de la cathédrale, en passant par les serveurs des cafés voisins, les commerçants qui travaillaient à proximité et les pompiers qui ont vaillamment combattu le brasier, le récit fournit un compte-rendu complet vu de l'intérieur sur la tentative désespérée de contenir l'incendie et de sauver Notre-Dame de Paris.

Les défis sont nombreux pour sauver Notre Dame, vieille de 800 ans. Il s'agit d'une course-contre-la-montre afin de trouver une pression d'eau suffisante pour combattre un incendie qui s'est propagé à l'un des deux clochers où sont logées les célèbres cloches de Notre-Dame - un total de 10 cloches qui pèsent collectivement 20 tonnes. Si les tours s'écroulent, cela ne détruira pas seulement l'église, mais aussi la vie des habitants des environs de Notre-Dame. Outre la préservation de la structure, il est urgent de trouver et de sauver trois reliques inestimables qui se trouvent à Notre-Dame et qui comptent parmi les plus importantes de l'histoire chrétienne : la couronne d'épines, qui aurait été portée par Jésus-Christ lors de sa crucifixion, un clou et un morceau de la croix sur laquelle le Christ a été crucifié. Cependant, le conservateur en chef de Notre-Dame, qui détient la clé du coffre où sont entreposées les reliques, n'est pas présent dans l'église. Une nouvelle bataille s'engage alors que les pompiers et les employés de la cathédrale font la course pour sauver les reliques.

Au total, 600 pompiers ont mis leur vie en jeu pour sauver Notre-Dame, l'une des plus importantes institutions religieuses et culturelles de France.