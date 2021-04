« La face cachée de Meghan et Harry », révélations chocs mardi 13 avril sur RMC Story

Mardi 13 avril à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera de suivre un nouveau numéro de la collection documentaire “La face cachée de” : « La face cachée de Meghan et Harry, les révélations chocs ».

Déflagration mondiale le 7 mars dernier avec la diffusion d’une longue interview du couple Meghan et Harry par Oprah Winfrey l’impératrice des médias américains. Pendant près de 90 minutes le duc du Sussex et son épouse allument des incendies qui sont autant de missiles clairement destinés à fracturer la couronne Britannique.

Quasiment un an jour pour jour après le « Megxit », c’est une nouvelle étape qui est franchie dans le conflit entre le Prince Harry et Buckingham Palace. Et le point de non-retour pourrait, cette fois, bien être atteint. Une large majorité de britanniques juge ce déballage indécent et soutient la famille royale.

Quel est l’avenir du couple ? Une réconciliation est-elle possible avec la famille royale ?

La soirée se poursuivra à 22:50 avec la rediffusion du documentaire « Meghan et Harry : les vraies raisons de leur depart ».

En janvier 2020, le couple préféré des anglais et de la reine d’Angleterre décide de quitter la monarchie. Pourquoi ce départ ? Que s’est-il vraiment passé ? Comment ce jeune et beau couple qui affole les tabloïds du monde entier a pu en arriver là ?

Depuis plusieurs mois et en secret, deux journalistes proches de Harry et Meghan les ont suivis dans leur intimité et ont recueilli toutes les vérités sur cet exil inédit dans l’histoire de la monarchie britannique.