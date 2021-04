“Enchères mécaniques” : Mercedes 320 SL & Chevrolet Apache, mardi 13 avril sur RMC Découverte

A suivre sur RMC Découverte mardi 13 avril à 21:05, le cinquième épisode de la série “Enchères mécaniques” avec Philippe Lellouche.

Le Old Star Garage accueille aujourd’hui Pascal, qui a le coeur américain. Toute sa vie il a conduit des Harley, mais le temps passant il s’est assagi en s’offrant un Chevrolet Apache, le pick up mythique de la marque. Grâce à une intervention sur la sellerie, Philippe, Maxime et Florian vont tout faire pour aider Pascal à vendre sa voiture aux enchères.

En parallèle, quand Jean-Philippe a acheté sa Mercedes 320 SL, il cherchait une voiture qui en impose. Aujourd’hui il vient au Old Star Garage pour accéder à son prochain rêve automobile. Mais pour ça, l’équipe va avoir du pain sur la planche…