“Top Gear” : spéciale « James Bond » jeudi 15 avril sur RMC Découverte (vidéo)

A découvrir jeudi 15 avril à 21:05 sur RMC Découverte, le 3ème épisode de la nouvelle saison de “Top Gear” qui proposera cette semaine une spéciale « James Bond ».

Coup de tonnerre dans l'industrie cinématographique : Daniel Craig, l'incarnation de 007 l'a affirmé, il quitte la franchise ! Pour Philippe et Bruce, c'est l'occasion rêvée : ils vont pouvoir incarner James Bond.

Mais pour faire un bon James Bond, il faut une bonne voiture. Si Bruce la joue classique avec la superbe Aston Martin Superleggera, Philippe prend le contre-pied. Pour lui, ça sera la voiture des méchants : l'increvable Land Rover Defender.

De son côté, Le Tone tente de raisonner le Stig : l'électrique c'est bien, et c'est l'avenir ! Il invite donc notre pilote casqué en plein coeur de la Creuse pour un weekend au vert. Pour le convaincre, il opte pour une Porsche Taycan, une berline supersonique, et super ecofriendly. Il insiste pour que le Stig fasse de même, tout en choisissant sa monture. Rien n'y fait, le Stig débarque en trombe au volant de la Porsche 911 Turbo S bien thermique, l'icône absolue du sport automobile. Un duel qui voit s'opposer le monde d'avant, et le monde d'après...