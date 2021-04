« 39-45 : Batailles sous les mers » : les 2 derniers épisodes à voir vendredi 16 avril sur RMC Découverte

Vendredi 16 avril à 21:05, RMC Découverte vous proposera de suivre les deux derniers épisodes de la 3ème saison de la collection documentaire « 39-45 : Batailles sous les mers ».

« 39-45 : Batailles sous les mers » retrace les plus grands événements de la guerre sous-marine : du premier contact jusqu'à l'attaque des plus grandes patrouilles sous-marines de la Seconde Guerre mondiale, de l'ascension de la tactique du Wolfpack à la quête de la victoire dans le Pacifique, découvrez comment les génies militaires ont su unir stratégie, technologie et tactique pour donner vie au pire cauchemar des marins.

Épisode 5 Loup solitaire

Février 1943. Après avoir affronté trois contretorpilleurs dans le port japonais occupé de Kiska, en Alaska, un sous-marin américain déplace le combat vers le Pacifique Sud. Par une nuit de tempête, il repère un navire japonais et l'encercle pour l'attaquer. La pluie et l'obscurité estompent sa cible et le commandant réalise trop tard à quel point l'ennemi est proche.

Épisode 6 Mission sauvetage

Lorsque les Alliés utilisent des groupes de transporteurs pour anéantir les bastions de l'Empire impérial japonais, les avions et leurs aviateurs se révèlent vulnérables. Alors que la Ligue des sauveteurs sous-marins se mobilise, les sous-marins américains prennent tous les risques pour sauver les aviateurs touchés.