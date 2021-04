« Les métamorphoses du continent blanc », samedi 17 avril sur ARTE (vidéo)

Une ode à la diversité et à la protection de l’Antarctique, eldorado polaire méconnu et fourmillant de vie. A découvrir samedi 17 avril à 20:50 sur ARTE.

L’image de désert blanc vide de vie parfois associée à l’Antarctique et à ses étendues immaculées à perte de vue ne correspond pas à la réalité de cette zone sauvage et précieuse, qui concentre une faune et une flore riches et variées.

Tandis qu’en été les aurores boréales envahissent le ciel, les baleines reprennent leur souffle à la surface des flots, dans un ballet savamment orchestré. Si les manchots empereurs préfèrent fendre l’eau, semblables à des torpilles sous-marines, les phoques affamés plongent, eux, à la recherche de petits crustacés.

Quant aux îles subantarctiques de Nouvelle-Zélande, verdoyantes et exemptes de glace, la vie s’y épanouit de façon remarquable comme en témoignent les impressionnantes colonies de manchots, qui s’y ébattent à proximité de volcans.

Aujourd’hui, les effets du réchauffement climatique sur la biodiversité et le cycle de la glace, qui favorisent certaines espèces au détriment d’autres, peuvent-ils mettre en danger la faune antarctique dans son ensemble ?

Une spectaculaire exploration d’un continent blanc encore empreint de mystère.