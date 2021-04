« Pouvons-nous refroidir la planète ? », samedi 17 avril sur ARTE

Sommes-nous condamnés à cuire à petit feu ? Cet état des lieux des solutions scientifiques pour lutter contre le réchauffement climatique laisse entrevoir une lueur d’espoir. A voir sur ARTE samedi 17 avril à 22:20.

Chaque année, l’activité humaine génère 37 milliards de tonnes de CO2, qui s’ajoutent aux 1 000 milliards de tonnes libérées dans l’atmosphère depuis le début de la révolution industrielle. Une fois émis, le dioxyde de carbone met un millénaire à disparaître, d’où l’urgence de trouver des solutions si l’on veut éviter de léguer aux générations futures une planète bouillante. Ce défi fait phosphorer les cerveaux de chercheurs du monde entier et des solutions se profilent.

En Islande, on expérimente la capture du CO2 pour le réintégrer dans le sol et en obtenir du carburant, ou le recycler comme un matériau de construction. D’autres scientifiques, plus controversés, envisagent d’éclaircir les nuages, en les aspergeant de particules de sel, afin qu’ils interceptent davantage la lumière du soleil. Enfin, des chercheurs écologistes misent sur des procédés naturels, boostés par des technologies de pointe, comme le reboisement massif ou le compostage de sols.

Infographies spectaculaires

Comme le précise avec humour le climatologue Scott Denning, ces remèdes embryonnaires, dont on ne mesure pas encore l’impact à grande échelle, ne nous dispensent pas de changer de mode de vie. "On entrerait dans une dystopie si nous continuions à cracher autant de CO2 dans l’atmosphère en pensant que ces petits parasols nous protègent du soleil", ironise-t-il. Le défi est tel qu’il nécessitera plusieurs dizaines d’années et un assemblage de solutions diverses.

Un tour d’horizon américain aux infographies spectaculaires, qui revigore par son riche éventail d’idées.