« Notre planète : est-il déjà trop tard ? », lundi 19 avril sur RMC Story

À l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre le 22 avril, RMC Story proposera une soirée spéciale lundi 19 avril à partir de 21:05 avec la diffusion du documentaire inédit « Notre planète : est-il déjà trop tard ? » qui sera suivi de la rediffusion de la série documentaire « Au coeur des catastrophes naturelles ».

Avec un million d’espèces menacées d’extinction, David Attenborough explique comment cette crise de la biodiversité a des conséquences pour nous tous.

Elle menace la sécurité alimentaire, de l’eau et brouille notre capacité à contrôler notre climat en nous exposant à un risque accru de pandémies.

L’extinction se produit aujourd’hui jusqu’à 100 fois plus vite que le rythme naturel de l’évolution, mais le problème ne se limite pas à la perte d’espèces individuelles. Tout ce qui se trouve dans le monde naturel est connecté dans des réseaux qui soutiennent l’ensemble de la vie sur terre, y compris nous, et nous perdons.

A partir de 22:10, RMC Story rediffusera la série documentaire « Au coeur des catastrophes naturelles ».

Episode 1 Le feu

Notre planète abrite des phénomènes naturels spectaculaires, mais la raison pour laquelle ils se forment reste encore un mystère. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies des caméras et l’utilisation de la vision thermique, nous découvrons des détails insoupçonnés sur le fonctionnement interne de ces phénomènes. Dans ce programme, nous examinerons 2 des phénomènes naturels les plus chauds sur Terre : les volcans et la foudre.

Episode 2 La glace (épisode non présenté par la chaîne).

Episode 3 Le vent (épisode non présenté par la chaîne).