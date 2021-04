Mike Horn arrive sur RMC Découverte avec la série documentaire « Survivre à l'impossible »

Après Antoine de Maximy, c'est l'aventurier Mike Horn qui va faire prochainement son arrivée sur RMC Découverte le samedi soir avec une série documentaire : « Survivre à l'impossible ».

Aventurier, navigateur, alpiniste, Mike Horn est sans aucun doute le plus grand explorateur du monde à l’heure actuelle.

Avec la série documentaire inédite « Survivre à l’impossible », Mike a décidé pour la première fois de révéler l’intégralité de ses archives personnelles pour vous faire revivre de l’intérieur ses expéditions les plus spectaculaires.

Descente de l’Amazone en hydrospeed, traversée de l’Antarctique et de l’Arctique à ski ou tour du monde autour de l’Équateur, Mike reviendra sur ses projets les plus fous pour décrypter sa préparation physique et mentale, ses méthodes de gestion du

stress et vous raconter comment il a réussi à sortir vivant des situations les plus dangereuses.

Vous arrivez sur RMC Découverte avec de nouveaux projets, est-ce un nouveau challenge pour vous ?

Oui, c’est sur ! Malgré ma longue vie d’explorateur, je suis content car il me reste en effet des challenges à entreprendre. C’est une nouvelle aventure pour moi. Je ne pensais pas retourner à la télévision mais RMC Découverte est le mariage idéal

entre télévision et aventure.

Vous êtes l’aventurier référent, quelles nouvelles explorations allez-vous faire découvrir aux téléspectateurs ?

Je vais les emmener avec moi au Pôle Nord. Lors de ma dernière expédition, j’ai traversé l’Océan Arctique à ski. Cette expédition a été l’une des plus éprouvante physiquement et mentalement de ma carrière d’explorateur. La traversée qui devait initialement durer 60 jours à durée 87 jours. Je n’avais plus de nourriture et le temps m’était compté. J’ai été surpris par la dérive de la banquise qui n’a jamais été autant élevée!