“Le monde en face” : « Femmes, les oubliées de la santé », mardi 20 avril sur France 5

Mardi 20 avril à 20:50, “Le monde en face”, présenté par Marina Carrère d'Encausse, proposera le documentaire « Femmes, les oubliées de la santé » réalisé par Veronique Préault.

C’est une fatalité sournoise et méconnue. Aujourd’hui en France et partout dans le monde, des milliers de femmes meurent simplement parce que ce sont des femmes. Pourtant on croyait que les femmes vivaient plus longtemps que les hommes… certes, mais cet avantage s’amenuise d’année en année et surtout elles passent plus de temps que les hommes en mauvaise santé. Moins bien diagnostiquées que les hommes, moins vite soignées, elles échappent aux radars médicaux. Tout se passe comme si elles étaient invisibles.

Dominique vient d’être admise aux Urgences et opérée dans la nuit. Elle n’aurait jamais imaginé être victime d’une crise cardiaque. La cardiologue au CHU de Lille Claire Mounier-Véhier a inventorié toutes les idées reçues qui s’additionnent, provoquant un retard au diagnostic dans le diagnostic des maladies cardiovasculaires chez les femmes.

L’enquête se poursuit en retraçant comment, à chaque étape, les femmes subissent une perte de chance. Les femmes n’appréhendent pas ces maladies, qu’elles pensent réservées aux hommes. Du coup, elles ont tendance à appeler les secours plus tard que les hommes. Et il y a plus grave : les soignants eux-mêmes réagissent moins vite face à des symptômes cardiaques. Pour rendre les choses encore plus compliquées, les symptômes des femmes peuvent être différents de ceux des hommes et sont globalement plus difficiles à décrypter. Résultat : il y a davantage de femmes qui meurent de maladies cardiovasculaires car elles sont diagnostiquées tardivement.

Après la diffusion du documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat autours d' invités.