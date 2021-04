« Les sauveurs des animaux sauvages », mardi 4 mai sur C8

Mardi 4 mai à 21:15, C8 diffusera le documentaire inédit « Les sauveurs des animaux sauvages » réalisé par Mickaël Beurdouche.

En seulement quarante ans, plus de la moitié des populations d’animaux sauvages a disparu. Le rhinocéros noir d’Afrique de l’Ouest, le tigre de Java ou le dauphin de Chine n’existent plus. Pour lutter contre le risque d’une sixième extinction de masse, des femmes et des hommes se mobilisent et consacrent leur vie à la sauvegarde des espèces en danger.

Pendant plus d’un an, les équipes du documentaire ont fait le tour du monde à la rencontre de Français qui ont crée des sanctuaires dédiés à leur protection.

Au Laos, Céline Gibert se bat contre l’extinction des éléphants. Son refuge accueille les rescapés de travaux forcés ou de parcs d’attraction.

En Indonésie, Channee a fondé l’association Kalaweit qui œuvre pour la sauvegarde des gibbons.

En Polynésie, Cécile Gaspar, vétérinaire, a quitté sa Gironde natale pour voler au secours des tortues de mer.

Avec l’expertise des plus grands spécialistes, ce documentaire événement nous montre que nous avons une dernière chance de sauver ces animaux uniques.

Avec la participation exceptionnelle de :

Yann Arthus-Bertrand : Photographe, réalisateur et Président de la Fondation GoodPlanet

Allain Bougrain-Dubourg : Président de la Ligue pour la protection des oiseaux

Lamya Essemlali : Présidente de l’ONG Sea Shepherd France

Florian Kirchner : Chargé du programme « Espèces » du Comité français de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature