« Renaud, l'amoureux de Paname », lundi 26 avril sur France 3 Paris Île-de-France

A découvrir lundi 26 avril à 22:50 sur France 3 Paris Île-de-France dans la case documentaire “La France en vrai”, le film « Renaud, l'amoureux de Paname » réalisé par Géraldine Germanaud.

Il est surement celui qui a le plus chanté cette ville… Peut-être parce qu’il la connaît mieux que personne. Peut-être parce qu’il l’aime depuis toujours…

Il y est né. Il y a grandi. Il y a connu ses premiers succès. Et il y est toujours revenu…

Renaud et Paname c’est une grande histoire… Loin des guides touristiques, mais tellement proche de ceux qui y vivent… Et ça fait 70 ans que ça dure…

1975. Premier disque. Et première déclaration d’amour. Renaud a 23 ans, et n’a quasiment jamais quitté la capitale… Titi parisien pur jus, Renaud est né dans le 14e. C’est son quartier. Ses origines. Et il ne cessera de le chanter… Comme dans le Blues de la porte d'Orléans en 1976 :

"Le 14e arrondissement, C'est mon quartier d'puis vingt-cinq berges, C'est dans ses rues que j'passe mon temps, Dans ses bistrots que je gamberge." Le Blues de la Porte d'Orléans

Pour recevoir France 3 Paris Île de France :