« Lyon, au coeur de la cité antique », lundi 26 avril sur RMC Découverte

Lyon est aujourd’hui la troisième plus grande ville de France, mais pendant longtemps elle s’est imposée comme la première. La capitale des Gaules s’appelait alors Lugdunum.

En témoigne son théâtre, véritable chef d’oeuvre d’architecture et d’ingénierie, d’un diamètre de 108 mètres et d’une hauteur de plus de 30 mètres. C’était un colosse capable d’accueillir 10 000 spectateurs, soit cinq fois plus que l’Opéra Garnier à Paris.

Son statut de capitale des Gaules, Lyon la doit aussi à l’un des ensembles architecturaux les plus importants de l’empire : le sanctuaire des Trois Gaules. Chaque année, les représentants des 60 tribus gauloises s’y retrouvaient. La capitale des Gaules était également dotée du deuxième réseau hydraulique de l’empire après celui de Rome. Ses 200 kilomètres d’aqueducs étaient capables de charrier plus de 30 000 mètres cubes d’eau dans la cité chaque jour. La construction des siphons a nécessité 10 000 tonnes de plomb, soit presque autant que le poids de la Tour Eiffel.

Dans le sous-sol de la ville, les archéologues ont retrouvé au cours des années 1960 une structure souterraine unique dans le monde romain : les arêtes de poisson. Ce dédale de galeries long de près de 2 kilomètres, soit autant que les Champs-Elysées à Paris, était doté de plus de 400 mètres de puits d’accès. Sa fonction demeure aujourd’hui mystérieuse.