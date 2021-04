“Science grand format” : « Au royaume des pharaons noirs », jeudi 29 avril sur France 5

A découvrir dans “Science Grand Format” jeudi 29 avril à 20:50 sur France 2, le documentaire « Au royaume des pharaons noirs » réalisé par Sam Mortimore.

A Méroé, au Soudan, d'étranges pyramides s'élèvent vers le ciel en plein milieu du désert. Peu sont ceux qui savent que le pays possède près de deux fois plus de pyramides que l'Égypte voisine. Les plus connues sont très certainement celles qui se trouvent sur ce site unique à 200 km de Khartoum.

Leur construction a démarré près de 2 000 ans après la grande pyramide de Gizeh dans le royaume de la Koush, un ancien royaume africain qui avait pris son essor dans l'actuel Soudan et la Nubie égyptienne.

Une équipe d'archéologues a récemment réouvert des chambres funéraires dans l'une des pyramides royales. Quels trésors vont-ils mettre au jour ? Vont-ils déterrer les restes d'un roi influent ? Leur enquête les mènera jusqu'en Égypte où les pharaons noirs ont régné pendant plusieurs siècles. Leurs découvertes permettront-elles d'en savoir davantage sur la mystérieuse langue méroïtique, dévoilant ainsi les secrets du peuple Koush et de ses pyramides ?

A la suite de ce documentaire, la soirée se poursuivra sur France 5 avec « Le pouvoir des pretresses egyptiennes » réalisé par Stephen Rooke.

Dans l'histoire de l'Egypte ancienne, ce sont les pharaons qui sont réputés pour leur pouvoir, leur influence et leurs temples. Ce documentaire met en lumière le pouvoir méconnu de certaines femmes, prêtresses et femmes d'Amon, dieu de la création et de la fertilité. Parfois considérées comme les égales des dieux et vénérées de tous, elles procédaient à des rituels particuliers en l'honneur d'Amon et organisaient des orgies.

Grâce à des scènes de reconstitutions et la visite de temples, ce film fait découvrirces pratiques étonnantes et la puissance insoupçonnée de ces femmes. Il retrace en particulier l'histoire d'Hatchepsout, reine-pharaon d'influence en Egypte ancienne.