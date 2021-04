“Passage des arts” : « Buffalo Bill, place au spectacle ! », vendredi 30 avril sur France 5

Vendredi 30 avril à 22:40, Claire Chazal vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro de “Passage des arts” qui proposera cette semaine le document : « Buffalo Bill, place au spectacle ! ».

Rodéos, tir au fusil, jeux de lasso, chasse aux bisons, attaque de diligence, parades militaires… En 1905, après une tournée triomphale aux États-Unis d’Amérique, le « Buffalo Bill's Wild West », spectacle équestre aux numéros virevoltants destiné à recréer l'atmosphère de la mythique Conquête de l'Ouest, entame une tournée marathon au cœur d’une centaine de villes françaises. À sa tête, Buffalo Bill, cowboy à la barbichette légendaire, héros de plusieurs milliers d’ouvrages et d’une cinquantaine de films.

Nourri par ses légendes, ses aventures pittoresques et ses barbaries sanguinaires, comment, celui que l’on surnomme « chasseur de bisons », a-t-il conçu, mis en scène et déplacé une entreprise de plus de huit cents employés et près d’un demi-millier d’animaux ? Quelle influence ce spectacle a-t-il eu au sein de la culture populaire ?

Se positionnant sans complexe comme l’inventeur d’un monde idéalisé, Buffalo Bill, le cowboy le plus célèbre de la planète, n’avait qu’un seul mot d’ordre, divertir !

