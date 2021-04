“Le doc du dimanche” : « Les gardiens du fleuve » & « Le trésor caché des marais » ce 2 mai sur France 5

A voir ou a revoir dimanche 2 mai à 20:50 sur France 5, le documentaire « Les gardiens du fleuve » réalisé par Sylvie Aguirre.

Des acteurs associaitfs et des entrepreneurs profitent de la richesse écologique des fleuves de France et contribuent à la préservation de leur environnement.

Ce film propose un tour de France du patrimoine naturel des fleuves et rivières, et de leurs atouts : une association aide les saumons à remonter la Garonne avec un « aquabus » pour contourner les barrages, le pâturage des bords de Loire et des îles du fleuve par des troupeaux entretient les rives du fleuve sans produits chimiques et un marché bio itinérant se déplace au fil de la Seine…

A 21:40, France 5 poursuivra sa soirée avec le document « Le trésor caché des marais », un documentaire signé Bruno Sevaistre.

Mystérieux, envoûtants et poétiques, les marais sont des espaces préservés qui regorgent de trésors. Ces terres humides, gagnées sur la mer ou les rivières, ont été aménagées et exploitées par l'homme au cours des siècles. Ces écosystèmes fragiles sont devenus des havres de paix. S'il existe de nombreux marais en France et s'ils varient en fonction de leur emplacement géographique, leur trait d'union se trouve dans les richesses naturelles qu'ils abritent. L'eau. Le sel. Le bois. Le végétal. L'animal. Autant de trésors qui font de ces écosystèmes fragiles de véritables sanctuaires de la biodiversité.

De la Baie de Somme à la Brière en passant par le marais Poitevin et les anciens marais salants d'Oléron, des femmes et des hommes vivent dans ces milieux naturels et tentent d'en exploiter les richesses dans une économie vertueuse…