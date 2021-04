« Agatha Christie : la reine du crime », dimanche 2 mai sur ARTE

Dimanche 2 mai à 23:15, ARTE propose un portrait aux multiples facettes de la grande dame du roman policier : Agatha Christie.

Auteure la plus vendue et la plus traduite au monde, avec plus d’un milliard d’exemplaires publiés en anglais et autant dans les autres langues, Agatha Christie (1890-1976) est considérée comme la pionnière du roman policier britannique moderne.

Mais la mère d’Hercule Poirot et de Miss Marple ne se limite pas à sa stature d'écrivaine à très grand succès – comptant à son actif plus de soixante romans, une centaine de nouvelles et vingt pièces de théâtre. Elle fut aussi une femme anticonformiste et aventurière. Tout en restant attachée aux traditions britanniques, cette farouche indépendante a incarné très tôt une forme d'émancipation.

Personnage romanesque

Ce film part à la rencontre d'un personnage romanesque dont la vie et l’œuvre furent marquées par l’histoire du XXe siècle. Composé d’images d’archives inédites, de photos de famille et de témoignages, notamment de son petit-fils Mathew Prichard et de son arrière-petit-fils James, il dresse un portrait intime de la femme et de l'écrivaine.