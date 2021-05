“Secrets d'histoire” : « Voltaire ou la liberté de penser », lundi 3 mai sur France 3 avec Stéphane Bern

A voir ou à revoir lundi 3 mai à 21:05 sur France 3 le numéro “Secrets d’Histoire” dans lequel Stéphane Bern vous emmène à la rencontre de l’un des plus grands philosophes et hommes de lettres français : Voltaire.

De son vrai nom François-Marie Arouet, il connait la célébrité dès l’âge de 24 ans avec sa pièce de théâtre Œdipe. Poète, historien, philosophe, il est l’intellectuel qui incarne le mieux le siècle des Lumières. Il fait de la superstition et des abus de l’Eglise le combat de sa vie. Il n’hésite pas à s’engager dans la défense de Jean Calas, le protestant toulousain injustement condamné à mort et dont Voltaire parvient à réhabiliter le nom et l’honneur. C’est aussi un persifleur de génie. Son ironie et sa férocité envers le pouvoir lui valent même quelques séjours à la Bastille.

Amant passionné, il partage une complicité amoureuse et intellectuelle avec la femme la plus brillante du 18ème siècle, la Marquise Emilie du Châtelet. Il entretient des relations ambigües avec les souverains d’Europe, les critiquant et les flattant tour à tour. Louis XV s’en méfie. La relation avec Frédéric II, le roi de Prusse surnommé le roi philosophe, fait long feu. Voltaire est libre et veut le rester. Il finit par s’établir à la frontière franco-suisse dans le petit village de Ferney, rebaptisé Ferney-Voltaire en son honneur, dont il fait un véritable poumon économique.

C’est à Ferney qu’il devient une star à laquelle toute l’aristocratie et la bourgeoisie éclairée vient rendre hommage. Cet incroyable parcours s’achève en apothéose à son retour à Paris à l’âge de 83 ans.

« Secrets d’Histoire » vous emmène sur les traces de ce brillant esprit. De l’Angleterre où il découvre un vent nouveau de liberté au château de Versailles et au Palais de Sans-Souci près de Berlin, du château de Cirey, berceau de son amour avec Emilie du Châtelet à son refuge de Ferney. Sans oublier le Panthéon dont il est aujourd’hui le plus ancien « Grand Homme ».

Avec la participation de : François Jacob (biographe), Evelyne Lever (historienne), Didier Masseau (historien), Elisabeth Badinter (philosophe) Pierre-Yves Beaurepaire (historien), François Bessire (président de la Société Voltaire) Philippe Sollers (écrivain), Charles-Eloi Vial (conservateur à la Bibliothèque nationale de France)...