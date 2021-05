“La face cachée” : « Sport et scandales sexuels, la fin de l’omerta ? », mardi 4 mai sur RMC Story

Mardi 4 mai à 21:05 sur RMC Story, Rachid M'Barki vous proposera de suivre un nouveau numéro de la collection documentaire “La face cachée”. Cette semaine le thème sera « Sport et scandales sexuels, la fin de l'omerta ? ».

De nombreux sportifs victimes d’abus sexuels ont décidé de briser la loi du silence qui régnait dans le monde du sport.

C’est la championne de patinage artistique Sarah Abitbol qui a ouvert la voie en se confiant courageusement. Un témoignage poignant, qui provoquera un effet boule de neige. Toutes les fédérations, ou presque, sont concernées par ces dérives.

A travers toute la France, les journalistes de “La face cachée” ont pu récolter des témoignages inédits et bouleversants qui nous éclairent sur cette lourde omerta. Des révélations exclusives, qui nous font prendre conscience de l’ampleur de ce système de harcèlement et de violences. Mais un an après ces révélations, la loi du silence est-elle brisée pour de bon ?

Découvrez « Sport et scandales sexuels, la fin de l’omerta ? », présenté par Rachid M’Barki le mardi 4 mai à 21:05 sur RMC Story.