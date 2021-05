« Mirelle Darc, la femme libre », mercredi 5 mai sur France 3

A voir ou à revoir mercredi 5 mai à 23:15 sur France 3, le documentaire « Mirelle Darc, la femme libre » signé Stéphane Benhamou et Sylvain Bergère.

Le 28 août 2017 disparaissait Mireille Darc.

Elle était une star populaire, une femme aimée bien au-delà de tout ce qu'elle fut : la comédienne complice d'Audiard et de Lautner, le sex-symbol, la photographe passionnée, la femme amoureuse, la réalisatrice de documentaires remarquables, la militante engagée dans "La Chaîne de l'espoir".

Des drames de son enfance à sa vie passionnée avec Alain Delon, la rupture douloureuse et les tragédies qui suivirent, c'est Mireille Darc elle-même qui se raconte à travers une sélection des interviews les plus intimes qu'elle a pu accorder tout au long de sa carrière.

C'est aussi les témoignages exclusifs de ses proches : son mari, Pascal Desprez, Anthony Delon, Michel Sardou, Véronique de Villèle, son assistante et amie, et d'autres qui ont compté : l'écrivain Lionel Duroy, le Professeur Deloche, fondateur de "La Chaîne de l'espoir", Bernard Benyamin, le producteur d'Envoyé Spécial ou encore les photographes Richard Melloul et Francis Giacobetti qui en firent leur modèle.

"Mireille Darc, une femme libre" est le roman vrai et passionnant de la plus populaire des stars françaises.

L'histoire d'une actrice bien plus grande que ses films, d'une femme qui fut l'incarnation de la libération sexuelle avant l'heure, d'une icône de la féminité émancipée dans une France encore coincée.