« Mécanos Express » : la saison 8 diffusée sur RMC Découverte à partir du 4 mai

Mardi 4 mai à 21:05, RMC Découverte débutera la diffusion de la 8ème saison inédite de la série documentaire « Mécanos Express » qui se compose de 15 épisodes.

Episode 1 Une nouvelle aventure

Michael a trouvé quelle serait sa prochaine grande aventure ! Cette fois, il va affronter les vagues déchaînées de la mer du Nord, et ce pour une bonne raison : on dit qu’un trésor se trouve au fond de la mer, mais il ne s’agit ni d’or ni de pierres précieuses. Michael lorgne sur un matériau bien plus rustique : 160 tonnes de cuivre. La valeur de ce trésor s’élèverait à environ 700 000 euros ! Pour une somme pareille, investir quelques euros dans un bateau vaut largement le coût.

Le plan de Michael est le même que d´habitude : le bateau doit coûter le moins possible. Comme première affaire, il a déniché un bateau-pilote à la retraite, avec quelques défauts certes, mais qui devrait pouvoir mener l’aventurier à son trésor. Mais Michael regrette déjà cette décision lors de la première inspection du bateau.

Aux États Unis, Michael avait repéré une autre affaire : un DUKW, véhicule amphibie rare. Malheureusement, il est tellement grand qu’il ne rentre dans aucun conteneur, du moins pas à la verticale. L’investissement de Michael arrivera-t-il intact dans le Westerwald ? Ou l’espoir d’économiser un peu plus sera-t-il anéanti

Episode 2 Chasseur de trésors

Michael s’est reconverti en chasseur de trésors ! Avec son partenaire, le plongeur Andi Peters, il veut remonter 160 tonnes de cuivre englouties au fond de la mer du Nord. Sans bateau, l’expédition est impossible, mais Michael a déjà une solution ! Le Hinder, un ancien bateau-pilote, en service depuis près de 40 ans, a été mis au rebut suite à une panne de moteur.

Michael n’est pas le seul à faire des investissements douteux. Un camion cargo rare REO M35 A2 est devenu la bête noire d’un passionné de véhicules militaires. La cour de Morlock Motors est pleine d’équipements lourds. Il faut un ou deux véhicules utilitaires pour tous les transporter. Et justement, un chariot élévateur XXL arrive à la rescousse.

Episode 3 Projet pirate

Chasse au trésor dans la mer du Nord ! Premier achat du projet piraterie : un bateau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Michael s’est procuré un vieux bateau-pilote. De l’eau dans l’huile du moteur et de la fumée comme sur un bateau à vapeur ne sont que la partie emergée de l’iceberg. Michael a déjà passé trois semaines à essayer de le réparer. Malgré l’état désolant du navire, Michael veut continuer son voyage depuis son port d’attache de Dunkerque vers Büsum. Michael et son équipage parviendront-ils à le réparer ou feront-ils naufrage au large des côtes françaises ?

À Morlock Motors, Mike, le conducteur d’engins de chantier, est à la recherche d’un nouveau véhicule. Ses critères de recherche sont simples : un diesel économique avec un maximum d’espace de rangement. Le K30 avec atelier intégré lui a tapé dans l’oeil, mais il y a un problème, le véhicule dépasse largement son budget. Michael doit trouver une solution. Le défi consiste à trouver un tracteur auquel ils pourront installer la carrosserie de la K30. Parviendront-ils à développer un véhicule innovant ?