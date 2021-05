“Science grand format” : « Versailles, les défis du Roi Soleil », jeudi 6 mai sur France 5

A découvrir jeudi 6 mai à 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « Versailles, les défis du Roi Soleil » signé Philippe Tourancheau, Richard Poisson et Cédric Harrang.

Lorsque le jeune roi de France, Louis XIV, distingue Versailles pour y faire construire sa future résidence, il ne pouvait choisir pire endroit : un plateau marécageux. Comment la science a-t-elle façonné le château compte tenu de ce handicap ? Dans tous les domaines, nous découvrons comment la recherche la plus pointue du XVIIe siècle s'est inventée afin de ne jamais décevoir le monarque !

Ce documentaire montre aussi comment les scientifiques les plus réputés ont pris des risques, franchi de multiples obstacles, innové comme jamais pour répondre aux attentes d'un roi qui veut impressionner le monde.

Parmi les demandes les plus folles du souverain se pose la question centrale de l'alimentation en eau du palais et des nombreux bassins, jardins et fontaines. C'était assurément le pari le plus complexe à remporter pour les hommes de science...