“Passage des arts” : « Une nuit, le centre Pompidou avec Francois Berléand », vendredi 7 mai sur France 5

Vendredi 7 mai à 22:25, Claire Chazal vous donne rendez-vous sur France 5 pour suivre un nouveau numéro de “Passage des arts” qui proposera cette semaine le document : « Une nuit, le centre Pompidou avec Francois Berléand ».

Ce volet de la série propose la visite du Centre Pompidou avec François Berléand. En totale immersion, c'est un artiste qui nous sert de guide et de passeur.

Personnalité populaire et collectionneur d'art, François Berléand est notre guide pour la nuit. À lui la découverte des 75 000 M2 carrés de culture proposés par le Centre Pompidou depuis 1977, le deuxième plus grand musée d'art moderne au monde, polémique à ses débuts et devenu depuis un poumon et un jalon de la culture en France.

François Berléand profite de la magie de la nuit, de ce Beaubourg vide, pour naviguer à travers tous les étages, du 3e sous-sol et sa mystérieuse salle des machines, au 7e étage : celui du toit de Beaubourg, exclusivement réservés aux techniciens, avec sa vue à couper le souffle sur Paris.

Tout est permis à l'acteur pour cette nuit spéciale. Alors il se régale des chefs-d'oeuvre comme ceux de Georges Braque, Salvador Dali, Gerhard Richter, Yves Klein, Andy Warhol, ou encore Louise Bourgeois.