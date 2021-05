« La traite atlantique, archipel de la mémoire », lundi 10 mai sur France 3 (vidéo)

A voir lundi 10 mai à 23:50 sur France 3, « La traite atlantique, archipel de la mémoire », un film sur l'esclavage, contre l'oubli, réalisé par Lise Baron et Julien Bossé.

Quelle est la place de la mémoire et de l’histoire de la traite et de l’esclavage aujourd’hui en France ? Ce film souhaite raconter comment la France et les Français parviennent peu à peu à regarder en face ce passé négrier.

Le 10 mai 2001 est adoptée la loi Taubira. Celle-ci reconnaît la traite atlantique et l’esclavage comme crimes contre l’humanité. Moment historique, cette loi s'inscrit dans un processus de réveil mémoriel, débuté dans les années 1950, toujours à l'œuvre de nos jours.

De la célébration de l’abolition à la reconnaissance des héros libérateurs, de la prise de conscience des souffrances des esclaves à la question brûlante des réparations, ce film raconte comment la France et les Français parvinrent peu à peu à regarder en face ce passé négrier. Un documentaire où se mêlent paroles d’experts et mots d'adolescents, via le travail pédagogique d’une classe de seconde professionnelle.

Depuis son entrée en vigueur, qu’a apporté concrètement la loi Taubira à la société française ? L’histoire de la traite négrière est-elle mieux expliquée à l’école comme le prévoit l’article 2 ?

Retour sur le passé, regard sur le présent et perspectives d’avenir : la question de l’esclavage et ses corollaires sont plus que jamais d’actualité.