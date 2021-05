« Île de Ré : le pont de tous les records », lundi 10 mai sur RMC Découverte

A voir lundi 10 mai à 21:05 sur RMC Découverte, « Île de Ré : le pont de tous les records » un document réalisé par Jean-François Meplon.

Avec 2 926 mètres de long, le pont de l'île de Ré est le deuxième plus long pont de France, derrière celui de Saint-Nazaire.

Portant 55 000 tonnes de béton et 8 000 tonnes d'acier, cette route au-dessus de l'océan inaugurée en 1988, a été construite en seulement 20 mois !

Pour tenir ce délai hors norme, les ingénieurs ont imaginé un véritable lego géant composé de centaines de voussoirs pesant entre 80 et 130 tonnes, l'équivalent de trois semi-remorques.

Aujourd'hui, 3 350 000 véhicules empruntent le pont chaque année. Mais comment les ingénieurs ont imaginé et construit ce pont de tous les records ? Quelles techniques ont été utilisées pour assurer une longévité et une résistance exceptionnelle ?

Grâce à ce documentaire inédit, plongez dans les coulisses de cette mégastructure !

La soirée se poursuivra avec « Le pont de Normandie, un chantier hors norme » réalisé par Pauline Legrand.

Inauguré en 1995, le Pont de Normandie, avec ses 2 141 mètres de longueur, est le pont à haubans le plus long jamais construit, véritable défi technologique pour l'époque.

Sa réalisation a constitué un pas de géant dans l'histoire de la construction des ponts et a représenté une extraordinaire aventure humaine et technologique et reste encore aujourd'hui, une référence en termes d'innovation technologique.