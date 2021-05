“La face cachée de...” : Corée du Nord et Vladimir Poutine, mardi 11 mai sur RMC Story

Mardi 11 mai à 21:05, Rachid M’Barki vous donne rendez-vous sur RMC Story avec deux numéros inédits de “La face cachée” qui s'interessera cette semaine à la Corée du Nord et à Vladimir Poutine.

21:05 La Corée du Nord : la dynastie Kim

Découvrez l’histoire complexe de la dynastie la plus folle du monde, connue pour sa politique d’oppression extrême et son agressivité contre le monde qui l’entoure.

Alors que le peuple nord-coréen vit dans la tourmente, entre famine, camps de travail et exécutions publiques, les Kim poursuivent sans relâche leurs ambitions nucléaires. Ils fonctionnent comme un syndicat du crime, utilisant la fausse monnaie, la drogue et le cyber espionnage pour financer leur machine de guerre.

Aujourd’hui, avec des armes rivalisant avec celles des superpuissances mondiales, leur rhétorique agressive a basculé dans une crise sans précédent.

22:40 Vladimir Poutine : la menace Russe

Découvrez comment Vladimir Poutine a manipulé les élections américaines pour devenir l’un des plus grands dangers pour la démocratie et la sécurité américaines. Il détaille l’ascension épique de Poutine, depuis une enfance dans la pauvreté, jusqu’à son ascension dans les rangs du brutal KGB, pour devenir le dictateur le plus influent du 21e siècle.

Ce documentaire explore le caractère du président russe, à travers des dizaines d’entretiens avec des experts, d’anciens espions du KGB, ceux qui ont travaillé pour lui et ceux qui ont osé le contrarier. Elle révèle comment Poutine a utilisé - et utilisera - un arsenal de tactiques parfois mortelles pour garder le dessus sur ses adversaires, dans le but d’accroître la domination russe sur les États-Unis.