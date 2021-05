« Un an chez les ados : pourquoi ils sont moins cons qu'ils en ont l'air ? », mardi 1er juin sur TMC

A ne pas manquer mardi 1er juin à 21:15 sur TMC, le document “Quotidien” « Un an chez les ados : pourquoi ils sont moins cons qu'ils en ont l'air ? » réalisé par Emmanuel Le Ber et raconté par Etienne Carbonnier.

Ils se déplacent en bande, crient trop fort et ne pensent qu’à « pécho » : ce sont les ADOS.

Ils sont près de 5 millions en France. Et ils sont les adultes de demain.

Après avoir dressé le portrait des vieux d’aujourd’hui, Le Doc Quotidien s’intéresse cette fois-ci à l’âge bête, à l’eau précieuse et aux appareils dentaires.

Le réalisateur, Emmanuel Le Ber, a passé un an avec des ados entre 13 et 18 ans. Il a filmé leur intimité, avec son lot de plans foireux, de premières fois, de râteaux et de fous-rires.

Une génération qui passe ses journées sur TikTok et sur les réseaux sociaux, mais une génération engagée, sensible aux questions écologiques et confrontée à une crise sanitaire mondiale.

Les ados comme vous ne les avez jamais vus : drôles, sensibles et passionnés. « Un an chez les ados », un film inédit dans la continuité de "Quotidien", réalisé par Emmanuel Le Ber et raconté par Etienne Carbonnier.