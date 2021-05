« De la Perse à l'Iran : 3 000 ans de civilisations », samedi 15 mai sur ARTE (vidéo)

En trois volets, dans les pas de la journaliste Samira Ahmed, ARTE vous propose samedi 15 mai à 20:50 une exploration de l’histoire de la Perse au travers de sa culture et de ses œuvres artistiques et architecturales les plus emblématiques. Un fabuleux voyage au cœur de l'une des plus anciennes civilisations.

Partie 1 Des Élamites à l’islam Il y a plus de 3 000 ans, dans le sud-ouest du plateau iranien, les Élamites édifiaient des temples, dont la ziggourat de Chogha Zanbil constitue le joyau, en l’honneur du dieu homme-taureau Inshushinak qu’ils vénéraient. Lorsqu’au VIIe siècle avant J.-C. le roi achéménide Cyrus s’empare de Suse, la capitale de leur royaume, sa conquête scelle la naissance de l’Empire perse. Bien que l’influence culturelle des Élamites survive à leur défaite, les successeurs de Cyrus le Grand impriment leur marque sur un vaste territoire, qui s’étendra à son apogée de la Grèce à l'Indus, de l'Oxus à la Libye. Bâtisseur de la légendaire cité de Persépolis, détruite par les armées macédoniennes d’Alexandre le Grand en 330 avant J.-C., son successeur Darius Ier réalise de grands projets : il entreprend le premier creusement du canal de Suez, introduit des poids et des mesures normalisés et fait frapper une monnaie uniforme. Attisant la convoitise d’envahisseurs, la dynastie des Achéménides s’effondre au IVe siècle avant J.-C., après la mort de Darius III. Partie 2 L’expansion de l’islam Après les dynasties des Achéménides, des Séleucides et des Parthes, la dynastie des Sassanides affronte plusieurs siècles durant des guerres civiles, des instabilités politiques et des menaces pressantes aux frontières du vaste Empire perse. Dès le VIIe siècle, lorsque l’islam se répand au Moyen-Orient, la péninsule Arabique étend son emprise musulmane. Après avoir pris le Levant et l’Égypte, les armées arabes s’emparent de la Perse en 651. Un siècle après l'invasion arabe, la dynastie des Abbassides poursuit un processus d'islamisation. Au tournant du Xe siècle, le poète Ferdowsi écrit en persan le Chah-namè ou Livre des rois, une collection d'histoires relatant les faits d’armes de rois préislamiques et de héros mythiques. Partie 3 De Gengis Khan à aujourd'hui Lorsque l'armée de Gengis Khan pénètre à son tour en Perse au XIIIe siècle, elle laisse dans son sillage des villes en ruine. L'âge d'or islamique est révolu ; l'islam lui-même est menacé car les nouveaux dirigeants mongols sont païens. Pour la première fois depuis l'invasion musulmane, la Perse devient une entité distincte du reste du monde musulman. En 1501, les Safavides prennent Tabriz et instaurent, sous Ismail Ier, la conversion du pays au chiisme afin de s’affirmer face à la domination des Ottomans sunnites, qu’ils affrontent jusque dans le Caucase et en Anatolie. Après des siècles de dominations étrangères, au tournant du XXe siècle, les grandes puissances impériales européennes, Grande-Bretagne et Russie en tête, se livrent à leur tour une guerre d’influence pour s’emparer des riches matières premières du pays… Passé prestigieux Dans les pas de la Britannique Samira Ahmed, cette série documentaire explore trois millénaires d’histoire culturelle, artistique et architecturale de l’immense empire de Perse, devenu l’Iran. La journaliste de la BBC se rend sur des sites archéologiques de premier plan (Persépolis, Chogha Zanbil, Bichapour…) et dans des lieux emblématiques du pays (Chiraz, Ispahan…). Elle rencontre également des Iraniens qui continuent de faire vivre des traditions séculaires, de la religion zoroastrienne des temps préislamiques à la calligraphie en passant par la lutte, vestige de l’époque où les conquérants arabes interdisaient aux hommes de pratiquer des activités physiques. Nourrie des éclairages d’experts anglo-saxons (universitaires, historiens de l’art…), une plongée passionnante dans un passé aussi prestigieux que tumultueux au cours duquel l'un des plus anciens berceaux civilisationnels de la planète, le seul du monde arabe à avoir conservé sa langue, le persan, s’est forgé une identité singulière.