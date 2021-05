“Faites entrer l’accusé” : « Albert Millet, le sanglier des Maures », dimanche 16 mai sur RMC Story

Dimanche 9 mai à 21:05, RMC Story vous proposera de voir ou de revoir un numéro de la série documentaire “Faites entrer l'accusé” de 2010 : « Albert Millet, le sanglier des Maures ».

Albert Millet est un criminel au destin hors norme. À 20 ans, comme à 80, l’homme n’a jamais supporté d’être éconduit et ne transigeait pas avec l’amour. Quand sa belle ne voulait plus de lui, il la tuait ou l’agressait.

Il y a eu Paulette en 1954. Fernande en 1979, Gisèle en 2002, et Chantal en 2007... Comme le sanglier, Albert chargeait et se cachait dans le maquis. Les balles des gendarmes et les années de prison n’y ont rien fait.

A la suite, RMC Story diffusera un autre numéro de “Faites entrer l'accusé” : « Joseph Messina, mortelle jalousie ».

En 1993, Magali Ferrand a alerté la police, la gendarmerie, la justice avant de se réfugier chez son oncle, près de Brignoles, pour échapper à son ex-mari. Joseph Messina l’a retrouvée...

Sur 80 pages et sans rature, l’homme a raconté point par point comment il l’a abattue. Elle et son nouveau compagnon, Thierry. Des regrets ? Il n’en a pas. Il n’a simplement pas supporté que la femme de sa vie le quitte.