« Arles : au coeur de la cite antique», lundi 17 mai sur RMC Découverte

A voir lundi 17 mai à 21:05 sur RMC Découverte, le document inédit « Arles : au coeur de la cite antique» réalisé par Claire Denavarre.

Située à la croisée des principales routes maritimes et terrestres, Arles, au sud de la France, se dote des plus beaux monuments romains. Son amphithéâtre, haut de 21 mètres et doté de 60 arcades, est une réplique du Colisée de Rome. Long de 450 mètres et construit tout en pierre, son cirque, lui, est l’un des trois les plus connus dans toute la Gaule romaine. En plus de ses deux ensembles monumentaux, la ville dispose d’un forum, d’une enceinte et d’un théâtre, construit dès les débuts de l’Empire. Ainsi, Arles est surnommée « la petite Rome des Gaules ».

Classée au Patrimoine mondial de l’humanité, la ville est marquée par ce passé romaindont on retrouve partout des traces.

Comment Arles s’est-elle déployée ? Comment ces monuments emblématiques sont-ils sortis de terre ? Voici pour la première fois, l’odyssée architecturale de la plus élégante ville gallo-romaine de l’Histoire.