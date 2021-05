A découvrir sur RMC Story lundi 17 mai à 21:05, le document « Sous-marin la Minerve : 50 ans de mystère » réalisé par Nadège Hubert et Claude Ardid.

Coulés au large de Toulon en 1968 et 1970, « Le Minerve » et « l’Eurycide » sont les plus grandes énigmes de toute l’histoire de l’armée française.

Pendant près de 50 ans, la disparition du sous-marin, le 27 janvier 1968, est resté un véritable mystère. Au total, ce sont 108 membres d’équipage qui ont péri par plus de 1000 mètres de profondeur.

Presque 52 ans après le drame, ce n’est qu’en juillet 2019, que la « Minerve » a été retrouvée au large de Toulon.

Enquête sur une affaire d’Etat.