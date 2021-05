« France 98 : nous nous sommes tant aimés », mardi 18 mai sur France 2

A quelques semaines du lancement de l'Euro 2021, France 2 rediffusera mardi 18 mai à 23:00 le document « France 98 : nous nous sommes tant aimés » réalisé par Mustapha Kessous pour “Infrarouge”.

Cet été-là, la France est belle, rayonnante et fraternelle, unie comme jamais dans la victoire : pour la première fois de son histoire, l’équipe de France vient de remporter la prestigieuse Coupe du monde de football. Deux décennies plus tard, que reste-t-il de cette France qui semblait avoir vaincu ses haines et ses peurs ? Que reste-t-il aujourd’hui de l’esprit France 98 ?

Jamais une équipe sportive n’avait fait autant chavirer le cœur des Français. Le 12 juillet 1998, les Bleus remportaient, chez eux, la Coupe du monde de football… Ce soir-là, le peuple de France est parti dans les rues crier sa joie de faire partie d’une nation qui avait vaincu ses haines et ses peurs.

Vingt ans après cette finale face au Brésil, ce documentaire donne longuement la parole à six champions du monde afin qu’ils racontent leur victoire tout en y apportant une lecture sociétale et politique. Leurs récits intimes sont illustrés par un document inédit : des images rares de l’équipe de France 98 – jamais montrées à la télévision – filmées de l’intérieur par Bernard Lama ressuscitant ainsi l’épopée des Bleus et nous téléportant vingt ans en arrière.

Voici l’histoire de six champions du monde, six garçons ordinaires qui ont touché le cœur des Français et, sans le vouloir, bouleversé notre histoire contemporaine.

Les témoins :

Équipe de France lors de la Coupe du monde de football 1998 :

Lionel Charbonnier : ancien gardien de but, aujourd'hui éleveur de chevaux ;

: ancien gardien de but, aujourd'hui éleveur de chevaux ; Stéphane Guivarc’h : ancien attaquant, commercial ;

: ancien attaquant, commercial ; Bernard Lama : ancien gardien de but, dirigeant d’entreprise ;

: ancien gardien de but, dirigeant d’entreprise ; Frank Lebœuf : ancien défenseur, comédien et consultant sportif ;

: ancien défenseur, comédien et consultant sportif ; Emmanuel Petit : ancien milieu de terrain, consultant sportif ;

: ancien milieu de terrain, consultant sportif ; Lilian Thuram : ancien défenseur, conférencier.

Et aussi :