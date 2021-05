“Le monde en face” : « Enfants de Daech, les damnés de la guerre », mardi 18 mai sur France 5

Mardi 18 mai à 20:50 sur France 5, “Le monde en face” proposera le documentaire inédit « Enfants de Daech, les damnés de la guerre » écrit et réalisé par Anne Poiret.

Ils seraient plusieurs dizaines de milliers "d’enfants de Daech", dont la famille avait prêté allégeance au califat. Stigmatisés, ils sont privés de toute existence légale dans l’Irak de l’après - "Etat Islamique".

Sans papiers, ils n’ont accès ni aux soins médicaux, ni à l’aide alimentaire, ni surtout à l’école. D’autres enfants, fanatisés, recrutés ou raptés comme petites mains du Djihad par l’organisation terroriste sont aujourd’hui incarcérés dans des conditions inhumaines.

D’autres encore -par dizaines de milliers- sont retenus dans des camps de déplacés côté syrien, avec les femmes les plus radicalisées. Leur situation humanitaire catastrophique est encore plus fragilisée par la crise du Coronavirus.

Cette enquête inédite d'Anne Poiret donne la voix à ces mineurs, les laissés pour compte de ce nouvel Irak que seule une poignée d’ONG tente d’aider.

Dans la région de Mossoul, au Kurdistan Irakien et dans le nord Est Syrien, ce documentaire prend la forme d’un voyage sur ces terres brûlées par la guerre, à la rencontre de cette génération qui a traversé le règne de l’État Islamique, la guerre de libération et son cortège de violence, et tente aujourd’hui de se trouver un avenir, entre résilience et vengeance.

Comment les aider à retrouver une place dans la société et éviter qu’ils ne deviennent une menace pour la communauté internationale ?

Après la diffusion du documentaire, Marina Carrère d'Encausse proposera un débat en plateau.