“La face cachée...” : « Le business du crime : immersion chez les Narcos », épisode 1, mardi 18 mai sur RMC Story

Mardi 18 mai à 21:05, Rachid M’Barki vous donne rendez-vous sur RMC Story avec un nouvel inédit de “La face cachée” qui s'interessera cette semaine au business du crime avec une immersion chez les Narcos.

Trafic de drogue, blanchiment d’argent, piraterie maritime, contrefaçon : Bertrand Monnet, spécialiste de l’économie criminelle et professeur à l’EDHEC, observe, sur le terrain, les dessous de ces marchés criminels.

Après des nombreuses années d’échanges et de préparation, Bertrand Monnet filme et interviewe les principaux acteurs, en plein coeur de ces zones risquées et menaçantes.

Cette série documentaire inédite « Le business du crime » proposera deux immersions exclusives. Le spécialiste de l’économie criminelle ira sur les traces des pirates du pétrole au Nigéria. Il suivra, dans le premier numéro, les Narcos du cartel de Sinaloa, au Mexique.

Le cartel de Sinaloa est la plus grande multinationale de drogue au monde. Des milliards de dollars de chiffre d’affaires, des marges comprises entre 2000 et 4000% : l’économie du cartel, c’est un marché low cost avec des profits énormes.

Pour comprendre ce business, Bertrand Monnet a passé plusieurs semaines au coeur du cartel, sur son fief, dans le Sinaloa. De la production à l’exportation, il a interviewé plusieurs cadres du cartel et filmé chaque étape de ses principaux trafics : héroïne, drogues de synthèse et cocaïne. Avec un objectif précis : décrypter les mécanismes qui font de cette mafia l’une des plus puissantes entreprises criminelles de la planète.