« Mécanos Express » : les 5 derniers épisodes de la saison 8 diffusés mardi 18 mai sur RMC Découverte

A voir mardi 18 mai à partir de 21:05 sur RMC Découverte, les 5 derniers épisodes de la 8ème saison de la série documentaire « Mécanos express ».

Épisode 11 Rénovation générale

Au début des années 1970, AM General a mis au point de nouveaux camions de 5 tonnes pour l´armée américaine. Beaucoup n´ont jamais été mis en service et ont été parfaitement entretenus pendant des années, jusqu´à ce qu´ils soient récemment dépoussiérés... Et ils sont comme neufs !

Michael s´est trouvé au bon endroit au bon moment et a pu mettre la main sur plus de 70 de ces véhicules. Jusqu´à maintenant, il a réussi à en vendre quatre, mais plus le temps passe et plus l´état des véhicules restants se dégrade. En parallèle, c´est la première fois que Michael dirige une chasse au trésor sous l´eau. Le plongeur Andi veut donc tester ses compétences en situation extrême pour être certain que l´expédition soit parfaitement préparée. Il n´est pas aidé lorsqu´il découvre que Michael n´utilise pas d´équipement de plongée standard et qu´il prévoit d´utiliser des poids pour se lester. Quelle sera l´issue de cette expédition ?

Épisode 12 Le grand emballage

ll y a quelques années, Michael a réalisé un rêve en ajoutant un avion T28 à sa flotte.. Michael veut le ramener en Allemagne pour le rafistoler. Pour se faire, il prévoit un conteneur. Mais comment faire entrer un engin de 12 mètres d’envergure dans un conteneur de seulement 2,35 mètres de large ? Sans aucune connaissance préalable et avec les moyens du bord, les Steel Buddies se lancent dans le projet de démonter l’avion. Michael est un spécialiste des achats. Mais pour pouvoir accueillir de plus en plus de marchandises, et pour que celles-ci se vendent mieux, le concessionnaire automobile a besoin d’un nouveau collaborateur : un professionnel de la vente !

Épisode 13 Répétition générale

Après des mois de réparations, le Hinder est enfin arrivé à Büsum. Mais avant que l’équipage ne parte à plus de 100 kilomètres en pleine mer et ne risque sa vie à 40 mètres de profondeur, les derniers préparatifs doivent être finalisés. La répétition générale sera-t-elle une réussite ? À Peterslahr, les Humvees militaires sont très populaires auprès des clients, mais leur restauration et leur remise en état représentent un travail considérable. La peinture à elle seule est un défi délicat et très chronophage. Pour essayer de relever ce défi, il faudra alors se munir d’un jet de vapeur à forte puissance. Mais tout le monde n’est pas convaincu par cette nouvelle approche, surtout Günther, le peintre.

Épisode 14 Entre collègues

Les affaires vont bon train chez Morlock Motors ! La demande est constante, en particulier pour les Chevrolet K30 Pickup et K5 Blazer. Mais plus la demande est haute, plus l’offre est faible. En quête de nouvelles affaires et de pièces détachées, Michael est aux aguets. Il semble même avoir trouvé ce qu’il cherchait chez un vieil ami. Philippe aurait un de ces tas de tôles convoités. Un nouvel employé est arrivé ! Et il doit prouver ses compétences lors d’une transformation spéciale. La première est celle d’un conteneur de l’armée américaine pour Markus, un fan de heavy métal qui se déplace en fauteuil roulant. Il faut alors une installation d’une plateforme élévatrice pour une entrée sans encombre, des sièges spéciaux et un accélérateur à main. Cette transformation représente un défi de taille.

Épisode 15 Enfin sous l'eau !

