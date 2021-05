« Amy Winehouse, 10 ans déjà : le destin tragique de la diva de la soul », mardi 8 juin sur TMC

A découvrir mardi 8 juin à 21:15 sur TMC, le documentaire « Amy Winehouse, 10 ans déjà : le destin tragique de la diva de la soul » réalisé par Pierre-François Glaymann.

Samedi 23 juillet 2011, il y a tout juste 10 ans, Amy Winehouse est retrouvée morte chez elle, à Londres. Fauchée en pleine gloire à 27 ans. Cause du décès : on lui trouve 4,16g d’alcool dans le sang. Mais quels secrets cachent ce destin tragique ? Qu’est-ce qui a vraiment tué Amy Winehouse ? De mauvaises fréquentations ? Un succès trop difficile à gérer ? Un entourage toxique qui profitait de son succès ? ou des démons intérieurs trop difficiles à maîtriser ?…

Ce documentaire revient en détails sur la carrière météorique de celle que tout le monde surnomme encore la « Diva du Soul », afin de comprendre les raisons du destin tragique de la jeune star.

Grâce à de nombreux témoignages, à commencer par ceux de ses plus proches amis, comme son ami d’enfance, son coiffeur ou son tatoueur, vous découvrirez un portrait rare et touchant de la chanteuse au style inimitable.

A travers les anecdotes de ceux qui l’ont le mieux connue, mais aussi grâce à la participation de ses plus grands fans, comme Benjamin Biolay ou Emilie Mazoyer, vous découvrirez comment l’artiste a conquis le monde en seulement 10 ans et deux albums, mais aussi comment l’adolescente et la femme n’est jamais vraiment parvenue à se débarrasser de ses blessures…

Un éclairage inédit sur le diamant brut de la musique.