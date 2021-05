« Ultima Patagonia », immersion sur l'île de Madre de Dios, samedi 22 mai sur ARTE (vidéo)

Samedi 22 mai à 20:50, ARTE vous propose une exploration du "monde du bout du monde", l'île de Madre de Dios, dans l'archipel de Patagonie, en compagnie d'une quarantaine de scientifiques aventuriers.

Un bateau navigue sur l’océan, chahuté par la houle. À son bord, une quarantaine de personnes bravent la tempête. Ces membres de l'association Centre Terre font route aux confins de la Patagonie, vers l'île chilienne de Madre de Dios.

Ce territoire de 40 kilomètres de long sur 25 de large, battu par les vents des cinquantièmes hurlants et plongé sous la pluie trois cents jours par an, n'a été formellement exploré pour la première fois qu'en 2010. Sur l'île, des glaciers de marbre, des grottes de la taille de cathédrales et une forêt primaire digne d'un décor de science-fiction attendent les scientifiques.

Deux mois durant, cette équipe pluridisciplinaire franco-chilienne, composée de spéléologues, de géologues, de botanistes et d'archéologues, va séjourner sur l'île en autonomie complète pour étudier son passé géologique singulier, recenser ses espèces parfois endémiques, et retracer l'histoire des hommes qui, autrefois, y vécurent.

Beauté époustouflante

Comment ne pas partager l'excitation et la curiosité de ces explorateurs soudés, autofinancés, partis à l'assaut de l'un des derniers territoires inexplorés de la planète ?

De l'atmosphère chaleureuse au camp de base aux moments les plus périlleux de l'expédition, on suit pas à pas cette odyssée hors norme au milieu de paysages spectaculaires. Les images, notamment du "glacier de marbre" (des grottes bleues prises dans les glaces) ou de la forêt magellanique subpolaire, sont à couper le souffle.