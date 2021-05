« Retour à l'instinct primaire » : épisode 9, samedi 22 mai sur RMC Découverte

Samedi 22 mai à 21:05, RMC Découverte diffusera un inédit de la série documentaire « Retour à l'instinct primaire » saison 4.

À chaque épisode, un homme et une femme, couple de parfaits inconnus - ils ne se sont jamais rencontrés auparavant - se donnent pour objectif de survivre 21 jours dans un environnement extrême, sans vêtements, privés de nourriture et de matériel de base.

Devenus des proies pour la faune locale, les deux survivalistes affrontent les pièges que leur tend Mère Nature. Ils doivent également relever un autre défi de taille : former un véritable duo, malgré les problèmes d´ego.

Épisode 9 Je t'aime, moi non plus



Leah, guide en plein air et Wes, montagnard courageux, doivent affronter des requins-bouledogues et des mygales près du lac Nicaragua. Parviendront-ils à unir leurs forces ?

A la suite, RMC Découverte diffusera deux épisodes de la version US.

Glacés par la peur

Une jeune biologiste marine et un ancien combattant des forces spéciales affrontent le climat polaire de l´Ontario, au Canada. Luttant contre les ours et les orignaux dans l´espoir de récupérer un peu de nourriture, le duo tente de résister aux nuits glaciales, aux pluies torrentielles et aux brouillards verglaçants. Sans vêtements, ils sont menacés par l´hypothermie.

Éprouvé par le froid et la faim, le tandem n´a plus qu´une obsession : chasser les chipmunks - petits mammifères rongeurs - pour s´en nourrir ; mais ces petites bêtes mettent leur patience à rude épreuve.

Mauvais sang

Angel, survivaliste autodidacte et ancien sans-abri aujourd´hui père de famille, fait équipe avec Nicole, jeune étudiante ceinture noire de taekwondo. Le duo est déposé sur les lacs asséchés du Nicaragua. Cet environnement extrême et inhospitalier regorge de prédateurs mortels, serpents venimeux et caïmans féroces.

Nicole va devoir prendre sur elle, pour éviter que la belle entente du binôme ne vole en éclat.