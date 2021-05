“Réseau d'enquêtes” : « Faut-il réensauvager la France ? », mercredi 26 mai sur France 3

Mercredi 26 mai à 23:25, Charles-Henry Boudet vous proposera de suivre sur France 3 un nouveau numéro du magazine “Réseau d'enquêtes” dont le thème sera « Faut-il réensauvager la France ? ».

L’homme n’a cessé, depuis la nuit des temps, d’empiéter sur l’espace vital de l’animal. Depuis 1960, la population d’animaux sauvages a diminué de moitié sur le globe. En France, une espèce de mammifère sur trois est menacée, et seul 1 % du territoire est encore à l’état sauvage.

Réintroduction de loups, d’ours, de lynx, libre évolution et protection stricte de territoires : face à cette extinction massive de la biodiversité, les initiatives de réensauvagement, le plus souvent citoyennes, se multiplient. Pour autant, la situation reste fragile et souvent explosive.

Charles-Henry Boudet nous emmène en Lozère et dans la Drôme, au plus près de ces hommes et de ces femmes qui vouent leur vie à la préservation de la nature et des écosystèmes, à la sauvegarde des espèces et de l’avenir de tous.

Son enquête commence sur le plateau du causse Méjean, en Lozère, à la découverte d’une merveille : le petit cheval sauvage de Przewalski, sauvé de l’extinction par une poignée de passionnés.

Les reportages diffusés au cours de l'émission :

Lozère, terre d’asile des chevaux de Przewalski

Immersion dans la réserve de vie sauvage des deux lacs

Retour de la vie sauvage en ville : leurre ou réalité ?

Le retour mouvementé de l’ours dans les Pyrénées

Une vie au service de la sauvegarde du lynx

Les invités :