“Science grand format” : « Mission Hannibal », jeudi 27 mai sur France 5

A voir ou à revoir jeudi 27 mai à 20:50 sur France 5 dans “Science grand format”, le documentaire « Mission Hannibal » réalisé par Giulia Clark.

En 218 avant notre ère, craignant l'invasion de Carthage par les Romains, le général Hannibal Barca prépare une offensive militaire surprise. Il aurait réalisé l'impossible en traversant les Alpes avec une armée de 30 000 soldats, 9000 chevaux et 37 éléphants. Mythe ou réalité ?

Jusqu’à présent personne n'a été en mesure de démontrer comment et par quelle route Hannibal aurait réussi cet exploit. Malgré les qualités exceptionnelles de la cavalerie Numide, l'ascension a dû être pénible pour les hommes et les chevaux d'Hannibal, mais plus encore pour ses éléphants. Ils devaient lutter contre la faim, le froid et les chemins escarpés.

Pour la première fois, des historiens, des géologues et des vétérinaires s'associent pour tenter de prouver qu’Hannibal et son armée ont bien accompli ce dangereux voyage. Comment et par où sont-ils passés ?

Pour appuyer leur démonstration les experts utilisent les dernières technologies et rassemblent des indices archéologiques, géologiques et historiques.