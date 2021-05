« Coluche : une mort qui dérange », jeudi 17 juin sur RMC Story

A l'occasion du 35ème anniversaire de la disparition de Coluche, RMC Story diffusera jeudi 17 juin à 21:05 le documentaire inédit « Coluche : une mort qui dérange » réalisé par Vincent Néquache.

Le 19 juin 1986, le comique le plus célèbre et le plus populaire de sa génération meurt brutalement dans un accident de moto dans l’arrière-pays cannois. Michel Colucci, alias Coluche, avait seulement 41 ans.

Partout en France, l’annonce de sa mort est un choc énorme. Un traumatisme qui va bientôt laisser la place au doute. Coluche, qui s’apprêtait à remonter sur scène pour "tout balancer", aurait-il été volontairement réduit au silence ?

Dans ce documentaire inédit et riche de nombreuses archives, nous reviendrons sur les circonstances précises dans lesquelles Coluche a trouvé la mort. L’humoriste allait-il trop vite ? Qui étaient ses ennemis ? Quel secret de la République aurait-il prévu de révéler dans son nouveau spectacle ?

A travers les témoignages de Jacques Attali (proche de Coluche et de François Mitterrand), d’Antoine Casubolo (journaliste auteur d’une contre-enquête sur l’accident) mais également de plusieurs proches de Coluche, tels que Romain Goupil, Didier Lavergne, Ludovic Paris et Jean-Michel Vaguelsy, voici l’incroyable histoire de l’humoriste préféré des Français.

« Coluche : une mort qui dérange », un document à ne pas manquer jeudi 17 juin à 21:05 sur RMC Story.