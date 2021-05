« Il était une fois... "Une affaire de famille" », mercredi 26 mai sur ARTE

Avec ses principaux artisans, dont l'homme-orchestre Hirokazu Kore-eda, retour sur un petit miracle de cinéma fabriqué... en famille ce mercredi 26 mai à 22:55 juste après la diffusion du film.

De sa Palme d'or à ses 4 millions de spectateurs japonais, le triomphe d'Une affaire de famille a pris de court son auteur, qui pensait avoir réalisé, avec une équipe rapprochée et un budget modeste, un film plus confidentiel que les précédents.

Celui qui écrit, réalise et monte toujours lui-même explique s'être inspiré de faits divers pour imaginer une "famille de voleurs à l'étalage" (le titre original, en japonais) à laquelle, d'emblée, on ait envie d'appartenir. Il voulait montrer à travers elle la richesse que constituent les liens du cœur, l'attention aux plus fragiles, la coexistence des générations ; mais aussi mettre en lumière la vie de ces "invisibles" de plus en plus nombreux, réduits à une extrême précarité par l'ultralibéralisme.

Un regard acerbe sur l’ordre social promu par son pays, dans la sphère familiale autant qu’économique.

Magie

Autour de l'homme-orchestre Kore-eda, les acteurs Lily Franky, Sakura Ando et le jeune Kairi Jyo, la décoratrice Keiko Mitsumatsu et le chef-opérateur Ryuto Kondo racontent comment, dans le désordre minutieusement composé de l'unique pièce de la maison, se sont tissés sur le plateau des liens quasi familiaux, autour des enfants, d'abord, mais aussi d'une histoire à laquelle tous se sont identifiés. Une tribu de cinéma que la mort de Kirin Kiki (Les délices de Tokyo), à l'automne 2018, a endeuillée et cimentée.

Enrichi d'images inédites du tournage, cet émouvant récit collectif fourmille de détails passionnants sur la manière dont le cinéaste travaille et intègre en permanence le flux de la vie à l'écriture et au tournage, de l'improvisation des acteurs aux surprises de la météo.

Un émouvant voyage tokyoïte qui prolonge la magie du film en dévoilant ses coulisses de fabrication.