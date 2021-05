« Les forêts du Grand Nord », à la découverte de la forêt boréale, samedi 29 mai sur ARTE

Samedi 29 mai à 22:25, dans « Les forêts du Grand Nord », ARTE vous propose de partir la découverte de la forêt boréale et de son incroyable capacité de régénération.

De l’Amérique du Nord au Japon en passant par la Finlande et la Russie, l’immense taïga, parsemée de pins enneigés et sillonnée de rivières impétueuses, abrite orignaux, loups et tigres de Sibérie.

La forêt y possède une capacité inouïe et méconnue : le feu, parfois volontairement déclenché par ses gardiens, lui permet de se régénérer, à la façon d’un phénix qui renaît de ses cendres. La terre brûlée donne rapidement naissance à de jeunes pousses et stocke naturellement le carbone issu de ce processus. Mais selon plusieurs études, en raison de l'ampleur nouvelle des incendies, la forêt boréale tendrait désormais à libérer ce carbone dans l'atmosphère plutôt qu'à le conserver.

Ce documentaire revient sur l’histoire de cet étonnant écosystème et des individus qui en dépendent – sans oublier d’explorer ses effets sur le réchauffement climatique et de s’interroger sur l’avenir de la forêt boréale.

Documentaire de Kevin McMahon.