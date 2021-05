« Des hommes, des vrais », dimanche 30 mai sur ARTE (vidéo)

Une variation sur la fabrication du mythe de la virilité par le cinéma, d'Humphrey Bogart et John Wayne à Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone à découvrir dimanche 30 mai à 23:15 sur ARTE.

Comment les images fabriquées par le cinéma, en premier lieu à Hollywood, la plus puissante usine à histoires qui soit, façonnent-elles l'imaginaire et, du coup, les comportements ?

À l'heure de #MeToo, ce documentaire part à la rencontre d'une foule de témoins et d'analystes, célèbres et anonymes, hommes et femmes, jeunes et vieux, pour un aperçu impressionniste, mais éloquent, de l'impact du grand écran sur la conception de la masculinité : culturistes autrichiens fans de Rambo et de "Schwarzie", cow-boys californiens gardant toute leur affection au héros de leur enfance, John Wayne, jeune émule de James Bond…Invariablement doté de force, d'assurance, de courage et d'une ténacité à toute épreuve, l'archétype du "vrai homme", qu'on pourrait croire totalement daté, garde une étonnante efficacité.

Interrogeant la construction du mythe à la racine, auprès de représentants de l'industrie contemporaine du cinéma, et sondant son effet sur les individus, ce documentaire recueille avec une distance amusée les confidences, entre autres, de l'acteur australien George Lazenby, qui a joué une fois 007 (en 1969), de Fred Williamson, alias "le Marteau", un temps héros de films musclés de la Blaxploitation, et de Michael Dudikoff, ex-ninja des années 1980 à la célébrité éphémère.