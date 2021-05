« Léo Ferré, un homme libre », mercredi 2 juin sur France 3 (vidéo)

A voir ou à revoir mercredi 2 juin à 23:15 sur France 3, « Léo Ferré, un homme libre », un documentaire écrit et réalisé par Natalie Frassoni et Fréderic Bouvier.

Le 14 juillet 1993, un Monégasque anarchiste passe l'arme à gauche. Cela pourrait être un titre du journal Libération, mais c'est bien l'ultime provocation de Léo Ferré.

Retiré dans sa campagne toscane depuis vingt ans, il vient de s'éteindre auprès de ses proches, usé par les paquets de "Celtique" et les années de combat.

Le troisième homme, présent sur le poster iconique réunissant les trois "monstres" de la chanson française, à savoir Léo, Brassens et Brel, et vendu encore aujourd'hui chez tous les bouquinistes des quais de Seine, est allé rejoindre ses deux camarades.

Il était le dernier. Il était le plus emmerdeur, le plus grande gueule, mais, paradoxalement, le plus timide et le plus écorché vif.

Léo Ferré a une carrière de plus de quarante ans dans la chanson. Des époques et des styles bien marqués, rythmés par les événements marquants de sa propre vie.

Ce sont ces différentes facettes que déroule ce documentaire.