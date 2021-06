« Baie de Naples, la colère des volcans », jeudi 3 juin sur France 5 dans “Science grand format”

A découvrir dans “Science grand format” jeudi 3 juin à 20:50 sur France 5, le document inédit « Baie de Naples, la colère des volcans » réalisé par Thomas Marlier et Laurence Thiriat.

La Baie de Naples est un joyau mais aussi une région de tous les dangers en raison de la présence de deux volcans majeurs : le célèbre Vésuve réputé pour son éruption cataclysmique en 79 après Jésus-Christ, mais aussi de volcans moins connus, les Champs Phlégréens. Silencieux depuis des siècles, ils montrent depuis peu des signes inquiétants de réveil et font craindre le pire aux scientifiques qui les surveillent désormais de très près.

A proximité, se trouvent d’autres volcans comme le Stromboli ou l’Etna, dont les colères sont réputées partout dans le monde, et qui pourraient bien eux aussi, déstabiliser la région.

Toute la zone est donc en permanence sous l’œil des volcanologues qui, jour et nuit, cherchent à percer leur comportement volcanique afin d’éviter un désastre humain car dans la baie de Naples ce sont plus de trois millions de personnes qui vivent sur ces bombes à retardement.

Un documentaire captivant, tourné dans des sites naturels et archéologiques grandioses et servi par des images de synthèse époustouflantes, qui nous plonge au cœur de ces monstres de feu et de leur colère souvent meurtrière.

Les intervenants :

Intervenants de Naples :

Claudio Scarpati Volcanologue-Université de Naples Federico II

Volcanologue-Université de Naples Federico II Giovanni Macedonio Volcanologue/INGV

Volcanologue/INGV Mauro Di Vito Volcanologue/INGV

Volcanologue/INGV Andrea Matrone Viticulteur

Viticulteur Fabio Terribile Professeur en Pédologie (formation des sols) - Université Federico II de Naples

Professeur en Pédologie (formation des sols) - Université Federico II de Naples Georges Boudon Volcanologue - Institut du Globe de Paris

Volcanologue - Institut du Globe de Paris Pasquale Di Fraia Bénévole Protection Civile

Bénévole Protection Civile Enrica Marotta Volcanologue/ INGV

Volcanologue/ INGV Annunziata Petrucci (dame qui vit en face de la Solfatara)

Intervenants de Sicile :

Eugenio Privitera Volcanologue /INGV - Observatoire de l'Etna

Volcanologue /INGV - Observatoire de l'Etna Filippo Greco Chercheur/ INGV - Observatoire de l'Etna

Intervenants de Stromboli :

Mauro Rosi Professeur en Volcanologie - Université de Pise

Professeur en Volcanologie - Université de Pise Federico Di Traglia Département des Sciences de la Terre -Université de recherche de Florence

Intervenant de Perugia :

Diego Perugini Professeur Chercheur - Université de recherche de Pérouse

