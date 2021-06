« Oasis, supersonic » : vie et mort du dernier groupe de rock superstar des frères Gallagher, vendredi 4 juin sur ARTE

Vie et mort du dernier groupe de rock superstar, amené au sommet et anéanti par ses fondateurs, les frères Gallagher. Un documentaire tendu comme une corde de guitare, pour les fans des bad boys de Manchester, à découvrir vendredi 4 juin à 22:20 sur ARTE.

1993. Alors que toute la jeunesse d'Angleterre vibre au rythme nouveau de la techno, des raves et de l'ecstasy, deux frères de Manchester la déshéritée travaillent leur rock'n'roll.

Chômeur, Liam Gallagher écoute de la musique, fume des joints et traîne dans les rues en jouant au caïd. Suite à une altercation, le coup de marteau qu'il reçoit sur le crâne lui rappelle ce qui compte pour lui : il sera rock star !

Noel, lui, compose déjà depuis longtemps et fait le roadie pour un groupe local. Tout les oppose, à part les liens du sang.

Liam la tête brûlée s'abîmera dans la célébrité et l'excès, craignant toujours, malgré ses extraordinaires talents vocaux, l'ombre de son frère.

Le discret Noel composera des chansons qui seront reprises par les foules lors de concerts gigantesques, comme celui de Knebworth, qui pulvérisera un record britannique : 2,6 millions de personnes, soit 5 % de la population, auront cherché à obtenir une place.

Fracas et talent

"Une fois que tu as découvert la guitare et l'herbe, tu rentres dans un autre monde." Les trois éléments clefs d'Oasis sont là, dans cette petite phrase de Noel Gallagher à propos de son adolescence. La musique, la drogue et le succès, cet "autre monde" qui amplifie tout, pousse au pire et récompense ceux qui osent s'en saisir. Les Mancuniens seront probablement le dernier groupe de rock'n'roll à avoir suscité une telle adoration. À leur manière, ils ont refermé un chapitre de l'histoire du genre, avec autant de fracas et de talent que leurs illustres prédécesseurs.

Entre archives de studio et de scène, aperçus des vies personnelles chaotiques des deux frangins, aussi autodestructeurs que géniaux, cette ode frénétique à leur gloire rappelle aussi leur désinvolture souveraine envers les autres membres du groupe, épuisés et remplacés à la pelle.