« Merguez, chipolatas - A vos grills et périls », dimanche 6 juin sur France 5 (vidéo)

Dimanche 6 juin à 20:50, France 5 diffusera le document « Merguez, chipolatas - A vos grills et périls » réalisé par Lionel Baillon.

Le barbecue et ses grillades sont l'emblème des soirées estivales entre amis. Avec plus de 24 tonnes vendues chaque année, la chipolata est la grillade star. On en trouve de toutes les sortes, dans les boucheries comme dans les supermarchés. Elle est normalement uniquement composée de viande de porc. La merguez quant à elle, est composée de viande de boeuf et de mouton, auxquelles on ajoute des mélanges épicés…

Mais les combines pour proposer un produit bon marché sont multiples : ajouter plus d'eau par exemple, plus de graisse ou remplacer la viande par des morceaux moins qualitatifs, comme des ligaments ou des tendons. Pire encore, certaines chipolatas premier prix sont bien souvent gonflées avec des acidifiants, épaississants ou autres colorants. Tous ces ajouts permettent de réduire les coûts de production mais ont des conséquences sur le goût et la qualité des grillades.

Cette enquête nous permet d'en savoir plus sur la face cachée des stars du barbecue…