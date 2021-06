« Naples, le réveil des volcans », samedi 5 juin sur ARTE

Placés sous haute surveillance, les volcans qui menacent Naples en permanence livrent leurs secrets. Un document à découvrir sur ARTE samedi 5 juin à 22:40.

Le Vésuve, qui a anéanti Pompéi, surplombe Naples et sa banlieue. L'agglomération et ses 3 millions d'habitants se trouvent aussi sous une autre menace directe : les champs Phlégréens (campi Flegrei en italien, c'est-à-dire "brûlants"). Très peuplée, cette caldeira – vaste dépression circulaire –, formée au cours de deux éruptions majeures il y a trente-six mille et quatorze mille ans, se caractérise par la présence de très nombreux cratères. Ces champs Phlégréens compent parmi les volcans en activité les plus dangereux au monde.

Quelles seraient pour Naples et ses environs les conséquences d’une nouvelle éruption du Vésuve ou des champs Phlégréens ?

Éruption annoncée

Émaillé d’impressionnantes simulations d’explosions volcaniques, le film suit les volcanologues, géologues et géochimistes dans leur travail pour protéger la ville et sa région d’une catastrophe. Les chercheurs analysent les éruptions passées, notamment celle qui a anéanti Pompéi en l’an 79 de notre ère, et tentent d'évaluer les probables pertes humaines en cas de nouvelles coulées pyroclastiques et nuées ardentes. Ils cherchent à concevoir des systèmes d’alerte précoce assez efficaces pour détecter la menace, par exemple en mesurant le taux de dioxyde de carbone et l’augmentation de vapeur qui fragilise actuellement les roches des cratères volcaniques des champs Phlégréens, augmentant ainsi la probabilité d’un nouveau cataclysme. Une seule certitude : les deux volcans entreront un jour de nouveau en éruption car ils sont situés sur une zone de subduction entre les plaques eurasienne et africaine.

Les scientifiques seront-ils capables de prédire assez tôt ces drames pour évacuer la zone et sauver ainsi sa population ?